Maiorano: “Mutui prima casa, Governo rafforza sostegno a giovani e famiglie”

“Il Governo Meloni, con un intervento concreto e mirato, ha stanziato ulteriori 30 milioni di euro per il 2025 destinati al Fondo di Garanzia per l’acquisto della prima casa. Questa misura, introdotta tramite un emendamento al Decreto Economia e gestita da Consap, rafforza significativamente il nostro impegno a favore dei giovani e delle famiglie che aspirano a realizzare il sogno dell’abitazione propria. La casa rappresenta un pilastro fondamentale per il futuro dei nostri cittadini e per la stabilità delle famiglie. Con questi fondi aggiuntivi, il Governo ribadisce la sua priorità nel supportare in maniera tangibile chi più ne ha bisogno, riducendo il peso burocratico e finanziario nell’accesso al credito”.

Così in una nota stampa l’onorevole di Fratelli d’Italia, Giovanni Maiorano, componente della Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni e membro della Commissione Parlamentare Antimafia.

“A partire dal 1° gennaio 2025, come già previsto dalla Legge di Bilancio 2025, l’accesso al Fondo è riservato principalmente a giovani under 36, giovani coppie, nuclei monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi popolari e, grazie a una particolare attenzione del Governo Meloni, anche alle famiglie numerose con almeno tre figli e Isee inferiore a 40.000 euro, con soglie che salgono all’aumentare dei figli. Per i soggetti con Isee qualificato che richiedono un mutuo superiore all’80% del prezzo d’acquisto, è inoltre prevista una garanzia rafforzata fino al 31 dicembre 2027. Questo stanziamento aggiuntivo non è solo un supporto economico, ma un segnale forte di fiducia verso le nuove generazioni e le famiglie che si impegnano a costruire il loro futuro in Italia. Fratelli d’Italia continuerà a lavorare per garantire strumenti efficaci e concreti a sostegno del diritto alla casa e dello sviluppo sociale del nostro Paese” ha concluso il parlamentare pugliese Giovanni Maiorano.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author