Maiorano (FdI): “Servono rinforzi urgenti per la Polfer di Taranto”

“La situazione della Polizia Ferroviaria di Taranto è ormai divenuta insostenibile. A causa della cronica carenza di personale, il presidio non riesce più ad assicurare un servizio adeguato, soprattutto nei turni serali e nei fine settimana, quando maggiore è il rischio di microcriminalità e vandalismi”.

Con queste parole l’onorevole Giovanni Maiorano, deputato ionico di Fratelli d’Italia, componente della Commissione Affari costituzionali e della Commissione Parlamentare Antimafia, ha annunciato la presentazione di un’interrogazione al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per chiedere il potenziamento urgente dell’organico della Polfer di Taranto.

Secondo Maiorano, la stazione ferroviaria del capoluogo jonico è un nodo strategico per la mobilità regionale e interregionale e, con i lavori di riqualificazione in corso, sarà destinata ad accogliere un numero crescente di viaggiatori. “È impensabile che un presidio così importante venga depotenziato, anche in vista della XX edizione dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a Taranto nel 2026” ha aggiunto.

Il deputato ha sottolineato come la carenza di organico rischi di compromettere non solo la sicurezza dei pendolari e dei cittadini, ma anche l’immagine stessa della città: “Servono rinforzi stabili e adeguati per restituire alla Polfer di Taranto la piena operatività e garantire un presidio di legalità all’altezza delle necessità del territorio”.

