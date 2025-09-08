8 Settembre 2025

Maiorano (FdI): “Plauso a Polizia e Penitenziaria per blitz a Taranto”

“Un segnale forte e inequivocabile dello Stato contro la criminalità organizzata”. Così Giovanni Maiorano, deputato di Fratelli d’Italia, ha commentato la brillante operazione condotta da Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria nel carcere “Carmelo Magli” di Taranto, che ha portato all’arresto di 25 persone coinvolte in un vasto traffico di stupefacenti.

Secondo il parlamentare, l’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica ha dimostrato l’efficacia della sinergia tra le forze dell’ordine, capace di smantellare un sistema criminale ben strutturato che gestiva un lucroso traffico di droga sfruttando espedienti e nuove tecnologie. “Le reti criminali non si fermano neppure di fronte alle sbarre”, ha osservato Maiorano.

Il deputato ha sottolineato l’importanza del blitz per ripristinare legalità e sicurezza all’interno degli istituti di pena, ringraziando le donne e gli uomini della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria per il loro lavoro quotidiano. Parole di apprezzamento anche per il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove, riconosciuto per la costante attenzione e il sostegno alle attività di contrasto.

“Come Fratelli d’Italia continueremo a sostenere con forza l’impegno delle Forze dell’Ordine e della Magistratura, fornendo gli strumenti necessari a contrastare l’illegalità e a garantire la massima sicurezza ai cittadini”, ha concluso Maiorano.

