Maiorano (FdI): “Nessun taglio ai reparti di prevenzione crimine”

Giovanni Maiorano, deputato pugliese di Fratelli d’Italia, rassicura sul futuro dei Reparti di Prevenzione Crimine della Polizia di Stato. In risposta alle preoccupazioni sollevate dai sindacati di categoria, il parlamentare ha presentato un’interrogazione al Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, per fare chiarezza.

“Solo valutazioni organizzative in corso”

«Non c’è alcuna intenzione da parte del Governo di depotenziare i servizi di sicurezza – spiega Maiorano -. Sono in corso valutazioni per ottimizzare la gestione dei reparti, ma nessun taglio o chiusura è previsto».

Confronto con i sindacati

Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha avviato incontri con le sigle sindacali per discutere un eventuale progetto di razionalizzazione, che tenga conto anche delle richieste di trasferimento del personale.

Presidi fondamentali per i territori

«Questi reparti rappresentano un presidio fondamentale di ascolto e legalità. L’obiettivo è rafforzarne l’efficienza, non indebolirli, soprattutto in regioni sensibili come Puglia e Calabria», conclude Maiorano.

