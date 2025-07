Maiorano (FdI): “Il Sud vola, Meloni mantiene le promesse”

Il parlamentare pugliese di FdI: “I dati ISTAT certificano il buongoverno e l’impatto delle politiche nel Mezzogiorno”

“Le cifre diffuse dall’ISTAT non lasciano spazio a interpretazioni: il Sud Italia sta vivendo una fase di straordinario dinamismo economico, superando le altre aree del Paese. Con una crescita del PIL dello 0,9% e un incremento occupazionale del 2,2%, a fronte di medie nazionali rispettivamente dello 0,7% e dell’1,6%, il Mezzogiorno si conferma il motore della ripartenza. Questo è il risultato tangibile delle politiche mirate del Governo Meloni, che ha sempre creduto nelle potenzialità del Meridione e ha lavorato per sbloccarne il potenziale. L’impulso dato agli investimenti, la semplificazione delle procedure e il sostegno alle imprese hanno avuto un impatto diretto e positivo”.

Così in una nota stampa l’onorevole di Fratelli d’Italia, Giovanni Maiorano, componente della Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni e membro della Commissione Parlamentare Antimafia.

“Non possiamo non evidenziare l’ottima performance dell’agricoltura in tutte le aree geografiche del Paese. Questo comparto si conferma una colonna portante della nostra economia, un settore che mostra ampi segni di vitalità, genera ricchezza e va difeso e tutelato come sta facendo il Governo Meloni. I dati ci confermano che è un mondo sul quale continuare a investire, anche grazie a provvedimenti come il ‘Coltiva Italia’ proposto dal Ministro Lollobrigida. È la dimostrazione che l’Italia, e in particolare il suo settore primario, è un’eccellenza che dobbiamo continuare a valorizzare e proteggere”, ha aggiunto Maiorano.

”Questi numeri non sono un punto di arrivo, ma una conferma che siamo sulla strada giusta. Il Governo Meloni continuerà a lavorare con determinazione per consolidare questa crescita, garantendo stabilità, opportunità e benessere a tutti i cittadini italiani, da Nord a Sud. Abbiamo promesso un futuro di sviluppo per il Mezzogiorno e i dati oggi ci dicono che stiamo mantenendo fede a quell’impegno”, ha concluso il parlamentare pugliese Giovanni Maiorano.

