L’Avellino vuole portare in irpinia bomber Chicco Patierno. Nell’ultima puntata di “Speciale Calciomercato” l’agente del calciatore Giovanni Tateo ha anche confermato un accordo già raggiunto con l’Avellino, che ora dovrà trattare con la Virtus Francavilla il prezzo del cartellino. Ai nostri microfoni, il presidente biancazzurro Antonio Magrì ha risposto così alle voci che vedono il centravanti bitontino accostato alla formazione campana: “Al momento non è arrivata nessuna offerta dall’Avellino. Non so se hanno raggiunto un accordo, di sicuro c’è che chi vuole Patierno deve prima parlare direttamente con noi“.

