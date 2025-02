Magrì: “In Serie C giochetti a danno delle società serie”

Intervenuto nel corso della trasmissione Passione Biancazzurra, su Antenna Sud, il presidente della Virtus Francavilla, Antonio Magrì, ha annunciato il proprio disimpegno dopo 14 anni alla guida del club e ha accusato senza mezzi termini le istituzioni calcistiche: “Sono molto deluso dalle istituzioni calcistiche. Quello che sta accadendo in C non dovrebbe succedere, significa che non si sono fatti i controlli e che le regole non sono state rispettate, oppure non sono sufficienti e dovevano essere cambiate. Quello che sta avvenendo è un grave danno per le società serie, con i conti in regola e per le proprietà che hanno sempre lavorato bene. Tutto questo porta a far uscire dal mondo del calcio le proprietà sane e a tutelare chi fa il furbo. Le situazioni che stiamo vivendo non nascono quest’anno, ma già dagli anni precedenti. Sono stati fatti giochetti a danno di società sane che forse dovevano rimanere in C”.

