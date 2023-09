Magrì: “Eccola la mia Virtus Francavilla, contro ogni critica”

Al termine del match vinto contro il Crotone, il presidente della Virtus Francavilla Antonio Magrì ha commentato così il successo della sua squadra ai nostri microfoni: “Nel calcio si cambia opinione da un momento all’altro senza fare valutazioni appropriate. Io sono fiero di essere il presidente di una squadra definita scarsa da molti. I ragazzi hanno dimostrato che le squadre non si fanno con le figurine, come vorrebbero i tifosi. Abbiamo dimostrato che conta giocare con il cuore, mettendoci anima e coraggio. Le prime due sconfitte avevano sollevato tanti dubbi sulla costruzione di questa squadra. Alla nostra piazza avevo chiesto una mano, già diverse settimane prima che iniziasse il campionato, e invece abbiamo ricevuto solo critiche e sconforto. Quella di questa sera è stata una vittoria da Virtus Francavilla, ma è bene che si sappia che lo scetticismo che ci è stato accostato mi rende infelice, anche in ottica futura. Sono sicuro del fatto che faremo un buon campionato”.

