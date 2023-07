Magna Grecia Festival: Sakamoto & Morricone, la grande emozione

Quarto appuntamento con il Magna Grecia Festival. Sabato 29 luglio alle 20.00, al Molo Sant’Eligio in programma “Sakamoto & Morricone”. Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Paolo Vivaldi, con un programma composto da brani dei due immensi compositori che, nonostante provengano da generazioni diverse, sono accomunati dal grandissimo senso di epicità espresso dalla loro musica.

«Il Magna Grecia Festival e i suoi concerti al tramonto – dice Romano – si conferma con protagonisti, interpreti, musicisti e direttori di livello internazionale, tutto ciò per offrire momenti di altissimo profilo culturale al nostro pubblico e ai turisti». «Una rassegna che si evolve – sottolinea Marti, assessore alle Politiche giovanili e allo Spettacolo – per trasferirsi in posti apparentemente insoliti, come i lidi, che si rivelano luoghi di grande bellezza e suggestione, tanto da fare di Taranto una città sempre più accogliente e ricca di offerta culturale».

Durante il concerto in programma al Molo Sant’Eligio all’ora del tramonto, le colonne sonore di Morricone e di Sakamoto in fase alternata. Ciò per mettere con maggiore risalto la peculiarità dei loro temi in riferimento a film e registi con i quali entrambi hanno lavorato, fra questi il grandissimo Bernardo Bertolucci (“L’ultimo imperatore”, nove Oscar). In programma, fra gli altri, temi come “La Califfa”, “Nuovo Cinema Paradiso”, “Mission”, “C’era una volta in America” di Morricone; “Il tè nel deserto”, la famosissima suite “dell’Ultimo imperatore”, “Sweet” (da “Piccolo Buddha”), lo straordinario tema “Merry Christmas Mr. Lawrence” (da “Furio”) di Sakamoto.

All’interno del programma musicale verranno eseguiti anche brani e suite composti dal Maestro Vivaldi tratti da famose serie televisive Rai (“Adriano Olivetti”, “Pietro Mennea”, ecc.). Ingresso: 5euro+prevendita.

Biglietti online su TicketSms. Info: Orchestra Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28(392.9199935): orchestramagnagrecia.it . Il Magna Grecia Festival è presente anche su Facebook e Instagram.

