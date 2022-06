Un uomo è stato trovato morto questa mattina a Maglie (Lecce) ai piedi di una scala esterna che conduce ai piani superiori di un palazzo. L’uomo non aveva con sé documenti d’identità e la sua età è stata stimata in circa 50 anni. I Carabinieri stanno cercando di identificarlo. Non si conoscono le ragioni del decesso e non è chiaro se abitasse nello stabile dal quale potrebbe essersi lanciato volontariamente nel vuoto, oppure potrebbe essere caduto. Sul posto si è recato un medico legale.