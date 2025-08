Maglie, al Circolo Tennis le semifinali europee femminili Under 18

Prendono il via al Circolo Tennis di Maglie le semifinali dell’European Summer Cups, il campionato europeo dedicato alle squadre nazionali femminili Under 18. La tre giorni di tennis, dal 30 luglio al 1° agosto, vede lottare sei squadre, Italia, Repubblica Ceca, Grecia, Polonia, Serbia e Slovenia, per qualificarsi alla finale che si disputerà in Francia dal 4 al 6 agosto. Una tappa cruciale per le giovani promesse del tennis continentale.

Nelle scorse ore la cerimonia di apertura, durante la quale sono emersi l’impegno e i risultati raggiunti dal Circolo Tennis magliese, che in questi giorni accoglie uno dei principali eventi del calendario tennistico giovanile europeo. Un’occasione che genera un forte indotto economico sul territorio, con la promozione di un turismo sportivo.

In concomitanza, l’inaugurazione del nuovo campetto di calcio, una nuova risorsa che va ad accrescere il valore sociale della struttura.

