Malviventi in azione a Maglie dove è stata svaligiata l’abitazione di Giorgio De Giuseppe, ex senatore della Democrazia Cristiana. L’appartamento situato in via Matteotti è stato visitato dai ladri che hanno portato via soldi, gioielli e abbigliamento, approfittando di un momento di assenza dell’ex politico 92enne. Il bottino è in fase di quantificazione. Per le indagini sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia. Non sembrano esserci telecamerein zona.