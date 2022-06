I carabinieri di Maglie hanno arrestato due accusate in concorso tra loro di riciclaggio e ricettazione di automezzi.

La meticolosa attività d’indagine ha permesso di accertare che i due si approvvigionavano e smontavano i veicoli rubati per poi rivenderne le parti meccaniche o di carrozzeria, oppure le utilizzavano per la riparazione di veicoli incidentati da porre in vendita.

La rilevanza del fenomeno può definirsi allarmante se si considera il numero dei furti di automezzi nell’ambito della Regione Puglia.

Ai due sono contestati reati in Concorso di Riciclaggio 648 bis c.p. e Ricettazione 648 c.p..

I Carabinieri del NOR della Compagnia di Maglie, nel corso delle indagini, hanno eseguito il sequestro di parti di autoveicoli riconducibili a mezzi rubati in possesso degli arrestati, mezzi trafugati nelle provincie di Lecce e Bari.

Sono state svolte dai Carabinieri ricorrendo a vari strumenti investigativi:

– sequestri di parti meccaniche e di carrozzeria ricettate;

– acquisizione ed esame di documentazione varia

– esame di persone informate sui fatti;

– tabulati e perizie telefoniche.