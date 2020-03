Maglie piange la scomparsa del giovane Marco Tunno: morto a 30 anni per un malore

Condividi

Sconcerto, incredulità e dolore a Maglie per la morte del giovane Marco Tunno, scomparso alla giovane età di 30 anni a causa di un malore. Che lo ha stroncato davanti agli occhi della mamma, tra le mura di casa, dopo una forte fitta al petto. Nonostante i tempestivi soccorsi del 118, per il giovane non c'è stato nulla da fare.

Marco era un tifosissimo del Maglie e attivissimo per la sua città, presidente dell'associazione 'Festa di San Nicola', che organizzava ogni anno la festa patronale per le vie della città. Tutta la cittadina salentina è incredula e affranta dalla morte di Marco, che arriva in un momento storico già difficile per l'emergenza legata al COVID-19.