Maglie, “I coetanei si drogano per mancanza di passioni”

Sono loro. I protagonisti di ruoli che non sempre si scelgono e, anche quando lo fanno, spesso scelgono per paura, per il branco, per dimostrare cose che non sono tenuti a dimostrare. I ragazzi sono spesso vittime di una società che non li guarda, che non li ascolta, che quando parla di loro lo fa troppe volte senza parlare con loro. E nel corso della prima tappa magliese del progetto di legalità “Dire, fare, cambiare”, quei ragazzi hanno raccontato un po’ di loro

int

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author