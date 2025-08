Maglie, musica e solidarietà: il concerto della Fondazione Colavero

Da un lato l’eccellente musica suonata da due artisti di fama internazionale, dall’altro la voglia di aiutare il prossimo e di creare un circolo di solidarietà e fratellanza. È il binomio alla base del concerto di beneficenza andato in scena nelle scorse ore all’interno del cortile dell’istituto Capece di Maglie.

Natasha Korsakova e Manrico Padovani, autentiche star del violino a livello mondiale, si sono esibiti per aiutare la Fondazione “Don Giuseppe Colavero di Anna e Tobia” a perseguire il proprio obiettivo: raccogliere fondi per aiutare famiglie in difficoltà.

Le offerte raccolte attraverso l’evento sono state destinate al “Progetto Accoglienza” dell’ente no profit che sta ospitando a Maglie una famiglia siriana di cinque persone.

Un’iniziativa dal grande valore simbolico che, assieme alla musica, accende pensieri positivi e mette in circolo azioni buone.

