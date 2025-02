Maglie, assolto il sindaco Ernesto Toma

Il sindaco di Maglie, Ernesto Toma, è stato assolto dall’accusa “perchè il fatto non sussiste” dall’accusa di aver intralciato le indagini che riguardavano amministratori e funzionari del Comune di Maglie in occasione della esecuzione di un progetto di inclusione, a favore di soggetti deboli. Ne dà notizia lo stesso primo cittadino che parla di “giorni particolarmente difficili” in cui “la forza di andare avanti me la dà la consapevolezza che quando si agisce per il bene comune bisogna essere fiduciosi nella Magistratura. La verità dei fatti è sempre la migliore forma di difesa!”

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author