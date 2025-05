Magliano, “Nessuno immaginava”

Come accade spesso in questi casi, quasi nessuno ha voglia di parlare nelle vie di Magliano, tutt’intorno all’immobile crollato in via Ronchi. Sono quattro gli operai rimasti feriti e miracolosamente vivi, considerata la dinamica di quanto accaduto. In questa casa indipendente a piano terra si stavano svolgendo alcuni lavori di ristrutturazione: due operai erano sul terrazzo, altri due all’interno dell’immobile quando il solaio è venuto giù. “Finché non capiranno che cosa è realmente accaduto, preferiamo non esprimerci. Sono state ore già abbastanza complicate per le famiglie coinvolte”, dice fuor di microfono un vicino di casa. Tuttavia, tra chi abita nei paraggi, nessuno ritiene di non essere al sicuro

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author