Magia e grazia: Lecce accoglie la ginnastica ritmica! Questo lo slogan del Torneo Internazionale per Clubs di Ginnastica Ritmica “Memorial Luigi Montefusco”, 1a edizione che venerdì 7 luglio, alle ore 11, sarà presentato nella sala conferenze stampa di Palazzo Adorno a Lecce.

La manifestazione, un “unicum” nel panorama della ginnastica ritmica in Puglia e non solo, è in programma a Lecce, presso la Palestra polifunzionale “San Giuseppe da Copertino”, di proprietà della Provincia di Lecce, sabato 15 e domenica 16 luglio, a partire dalle ore 9 sino alle ore 17. L’ingresso è gratuito.

Promossa ed organizzata dall’ASD “Delfino” di Lecce, gode del patrocinio di Provincia di Lecce, Regione Puglia, Comune di Lecce, Coni Puglia, Sport e Salute Puglia, Federazione Ginnastica d’Italia (FGI) Puglia.

Alla conferenza di domani interverranno Antonio De Matteis, consigliere provinciale delegato all’Impiantistica sportiva, Patrizia Tamburrano, presidente ASD Delfino e consigliere Federazione Ginnastica d’Italia Puglia, Lorenzo Cellamare, presidente Federazione Ginnastica d’Italia Puglia, Paolo Foresio, assessore allo sport del Comune di Lecce, Luigi Renis, delegato provinciale Coni Lecce e Carla Montefusco, figlia di Luigi Montefusco.

Il Torneo di ginnastica ritmica, che vedrà gareggiare circa 150 ginnasteappartenenti a 21 società, tra queste anche alcune internazionali, è rivolto ad atlete che vanno dagli 8 anni in su regolarmente tesserate presso le Federazioni dei rispettivi Paesi di provenienza.

Le ginnaste scenderanno in pedana secondo un programma tecnico per individualiste estremamente impegnativo e il corpo giudicante sarà composto da ufficiali di gara FGI o appartenenti alle federazioni di provenienza. E’ prevista, inoltre, una sezione dedicata alla esibizione di ginnaste “in erba”, che ancora non abbiano compiuto gli 8 anni.

