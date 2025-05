Mafia nelle curve di San Siro, altri 7 arresti: coinvolto ex socio di Maldini e Vieri

Le nuove accuse riguardano reati di usura, estorsione e emissione di false fatture, aggravati in alcuni casi dalla finalità mafiosa

Sette persone sono state arrestate (cinque condotte in carcere e due poste ai domiciliari) nell’ambito di un nuovo filone dell’inchiesta milanese sulle curve di San Siro, che già lo scorso settembre aveva portato a una serie di fermi tra gli ambienti degli ultrà di Inter e Milan.

Le nuove accuse riguardano reati di usura, estorsione e emissione di false fatture, aggravati in alcuni casi dalla finalità mafiosa, con il presunto intento di agevolare la cosca calabrese della famiglia Bellocco, storicamente legata alla ‘ndrangheta.

Dalle carte dell’ordinanza del giudice per le indagini preliminari emergono elementi su un presunto collegamento tra Antonio Bellocco — affiliato alla ‘ndrangheta ucciso a settembre in circostanze violente — e ambienti riconducibili alla società Inter. A colpire è anche il ruolo dell’ex capo ultrà Andrea Beretta, ritenuto responsabile dell’omicidio di Bellocco e già coinvolto nell’indagine.

Tra i sette arrestati figura Mauro Russo, attualmente ai domiciliari, noto per essere stato in passato socio d’affari di Paolo Maldini e Christian Vieri, entrambi totalmente estranei all’inchiesta e non coinvolti nelle indagini.

L’operazione si inserisce in una più ampia attività della procura di Milano volta a smantellare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel mondo del tifo organizzato, attraverso attività economiche illecite che ruotano attorno agli stadi e alle dinamiche delle curve.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author