Mafia: Ministro Sisto, ‘Attenzione alta su tutta la Puglia’

“Abbiamo già aperto un ufficio della Dda a Foggia, non si può però pensare all’istituzione di un autonomo ufficio Dda, quella di Bari è in condizioni di garantire strutture, organizzazione e mezzi. La necessità è di fare investimenti che possano, in sintonia con il ministero degli Interni, provare a dare a Foggia le risposte che merita”.

Lo ha dichiarato Francesco Paolo Sisto, ministro della Giustizia, a margine della conferenza stampa del gruppo consiliare di Forza Italia sulla riapertura dell’ufficio del Giudice di pace del Gargano Nord, rispondendo alle domande dei giornalisti sulla situazione della criminalità nella Provincia di Foggia.

“Qualcuno solleva il problema della geografia giudiziaria – ha proseguito -. Abbiamo però la necessità di una rivisitazione nazionale, come ha ribadito il ministro Carlo Nordio. Non si può pensare a un intervento a macchia di leopardo, perché c’è una logica di distribuzione delle risorse che va tenuta in considerazione”.

Sisto ha ricordato che “la Puglia è una delle Regioni più delicate dal punto di vista del rapporto con la criminalità organizzata” e che “ogni provincia ha le sue criticità. A Brindisi, Lecce, Bari e Taranto siamo di fronte a un livello di attenzione alto”.