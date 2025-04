Mafia e Legalità in città, è scontro a San Ferdinando tra sacerdote e candidato sindaco

L’inizio della campagna elettorale di San Ferdinando potrebbe ricordare la filmografia italiana degli anni 50 con la storica sfida tra Don Camillo e l’Onorevole Peppone. Le prossime elezioni amministrative stanno già riscaldando gli animi della comunità. La sfida a colpi di comizi e post sui social vede contrapposti Don Mimmo Marrone, parroco della chiesa madre della città, e Michele Lamacchia, ex sindaco che torna in gara per guidare l’amministrazione comunale a capo della lista “Progressisti e Democratici”. Pomo della discordia sarebbe la questione della legalità in città, punto questo che ha acceso un dibattito a muso duro tra il sacerdote e il candidato sindaco.

