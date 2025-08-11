Madonna della Fontana, parola al Comitato: “Una Festa di cinque giorni”

FRANCAVILLA FONTANA – Per la Madonna della Fontana cinque giorni di festa, dall’11 al 15 settembre. Parola al nuovo Comitato festa patronale di Francavilla Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Michele Iurlaro See author's posts Tags: festa Francavilla festa patronale madonna della fontana Madonna Francavilla Continue Reading Previous Palio di Oria: trionfa il Rione San Basilio potrebbe interessarti anche Palio di Oria: trionfa il Rione San Basilio 11 Agosto 2025 Alessandro Zanzico Alberobello, torna Pasqualino Gourmet: il festival del celebre panino 10 Agosto 2025 Radio Antenna Sud Fumo a bordo: atterraggio d’emergenza per Airbus 10 Agosto 2025 Michele Iurlaro Mesagne, riqualificata la zona del Tempietto di San Lorenzo 10 Agosto 2025 Gianmarco Di Napoli Oria, affluenza (e sorprese) nel sabato del Corteo Storico 10 Agosto 2025 Alessandro Zanzico Due incidenti stradali in poche ore: tre feriti tra San Vito e Carovigno 10 Agosto 2025 Michele Iurlaro
potrebbe interessarti anche
Palio di Oria: trionfa il Rione San Basilio
Alberobello, torna Pasqualino Gourmet: il festival del celebre panino
Fumo a bordo: atterraggio d’emergenza per Airbus
Mesagne, riqualificata la zona del Tempietto di San Lorenzo
Oria, affluenza (e sorprese) nel sabato del Corteo Storico
Due incidenti stradali in poche ore: tre feriti tra San Vito e Carovigno