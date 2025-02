Macchia su rielezione Gravina: “Siamo stati tra i primi ad auspicare la sua ricandidatura”

“Abbiamo da sempre sostenuto Gravina, siamo stati tra i primi ad auspicare la sua ricandidatura. Anche quando era scomodo farlo”. Ad affermarlo è il presidente del Potenza Calcio, Donato Macchia, che si congratula con il Presidente Gabriele Gravina per la sua rielezione alla guida della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). “Perciò oggi – continua Macchia – non possiamo che gioire della sua elezione avvenuta in uno spirito, non solo numerico, di grande unità. Questa elezione responsabilizza anche noi. Dobbiamo essere vicini a Gravina nel processo di riforma dei campionati, in particolare la nostra Lega Pro. Una riforma assolutamente necessaria, rispetto alla quale, oggi, lanciamo un appello pubblico affinché non si perda un attimo in più. Per questo, saremo accanto con forza anche a Daniele Sebastiani, nostro rappresentante e da noi sostenuto nella elezione a consigliere federale per la Lega Pro. E’ necessario lavorare a un sistema calcio sostenibile, che sia capace di tutelare i progetti sani da quelli che rischiano di “falsare” i campionati. E poi servono infrastrutture. I nuovi stadi non bisogna solo sognarli, ma realizzarli. Le amministrazioni pubbliche devono accompagnare le società sane in questi processi e non diventarne ostacolo. A Gravina, dunque, il compito di aprire anche su questo tema un tavolo con il governo centrale. Con l’auspicio che questo suo terzo mandato possa essere un nuovo inizio per il calcio italiano”.

La società Potenza Calcio augura al presidente Gravina buon lavoro e rinnova la propria fiducia nel suo operato.

