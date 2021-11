CASARANO – Macabro rinvenimento nella tarda mattinata di oggi in una zona periferica di Casarano. Un uomo, durante il sopralluogo all’interno di un proprio terreno, ha rinvenuto il cadavere di una donna in avanzato stato di corificazione.

Non è dato sapere, al momento, da quanto tempo si trovasse lì il corpo della donna poiché l’uomo non si recava in zona da mesi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Casarano coadiuvati dai colleghi del comando di Lecce.

La salma è stata trasferita presso la camera mortuaria dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce per l’autopsia, cosi come disposto dall’autorità giudiziaria.