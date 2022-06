LECCE – Dal 2016 i giovani di “MaBasta”, un gruppo di circa 30 adolescenti dell’Istituto Galilei-Costa di Lecce, portano avanti il loro quotidiano impegno per dire stop al bullismo. Molte le iniziative organizzate, specialmente nelle scuole, per spiegare agli adolescenti come comportarsi in caso di abusi e come prevenirli.