LECCE – I ragazzi di “Ma Basta”, il Movimento Anti Bullismo Animato da STudenti Adolescenti nato a febbraio 2016 per volontà di alcuni giovani dell’Istituto Galiliei – Costa di Lecce, sono pronti a portare anche in questo nuovo anno scolastico il loro importante messaggio per prevenire e contrastare il bullismo. Molte le adesioni da parte degli istituti, già 300 saranno quelli raggiunti tra ottobre e novembre, non solo in Puglia, ma anche in altre regioni dalla Sicilia fino alla Lombardia.