M5s, una Pdl contro lo sfruttamento del lavoro artistico

Roma – Al Senato il Movimento 5 stelle presenta la proposta di Legge contro lo sfruttamento del lavoro artistico.

La proposta prevede misure come la presunzione di abuso di dipendenza economica per chi rifiuta negoziazioni senza motivo, obblighi informativi più stringenti e ridotti a 60 giorni, e la possibilità di azioni cautelari in sede civile per il riconoscimento dei giusti compensi. Infine, introduce sanzioni anche per i responsabili amministrativi delle società con sede legale estera, per garantire maggiore responsabilità.

A suppotare la Pdl le principali associazioni di categoria

