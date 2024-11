M5S torna al voto, slitta il rientro nell’esecutivo pugliese

Bari – I tempi si allungano anche per la Puglia. Beppe Grillo e Giuseppe Conte si preparano al secondo round, dopo l’assemblea a Cinque Stelle dello scorso weekend. La delegazione pugliese attende, prima di capire se siano maturi i tempi per il rientro in maggioranza e nell’esecutivo regionale.

