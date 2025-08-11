M5S Taranto: “Sindaco impugni AIA per difendere salute e ambiente”

Il Movimento 5 Stelle di Taranto ha espresso la propria contrarietà alla recente Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) approvata dal Governo, che prevede la prosecuzione per altri 12 anni dell’utilizzo degli impianti a carbone all’interno dell’ex Ilva.

In una nota, il gruppo territoriale ha definito la decisione “inaccettabile”, ritenendola lesiva dei diritti e delle aspettative della popolazione, già colpita dagli effetti dell’inquinamento industriale.

I pentastellati hanno dichiarato di aver richiesto formalmente a Piero Bitetti, sindaco di Taranto, di opporsi all’AIA, ricorrendo in tutte le sedi legali disponibili. Secondo il M5S, l’assenza di risposta da parte del primo cittadino rappresenta un segnale preoccupante, che rischia di compromettere la possibilità di un’azione tempestiva.

L’appello rivolto al Sindaco è quello di schierarsi al fianco di associazioni, comitati e cittadini che intendono impugnare l’atto davanti al TAR, ponendo la salute pubblica e la giustizia ambientale come priorità rispetto a valutazioni politiche o interessi industriali.

“Taranto non può subire altri 12 anni di veleni”, si legge nella nota del M5S che sollecita l’amministrazione comunale ad avviare immediatamente tutte le iniziative necessarie per contrastare la decisione del Governo.

