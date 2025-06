M5S Taranto: “Scarichi in mare, danno irreversibile alla mitilicoltura”

Il Movimento 5 Stelle di Taranto ha espresso preoccupazione e contrarietà in merito alle recenti autorizzazioni agli scarichi nel Mar Grande e alla realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento di rifiuti inerti nei pressi del Mar Piccolo, denunciate come potenzialmente dannose per la già fragile mitilicoltura tarantina.

Secondo quanto reso noto dal gruppo territoriale del M5S, con la determina n. 731 del 6 giugno 2025, la Marina Militare ha ricevuto il via libera per nuovi scarichi a mare, mentre un ulteriore permesso è stato rilasciato dalla Provincia di Taranto per un impianto con capacità di trattamento pari a 260.000 tonnellate annue di rifiuti, nell’ambito del PAUR 2025.

Il M5S ha definito tali decisioni “gravi e miopi”, sottolineando l’assenza di un reale confronto con la cittadinanza e la mancanza di una valutazione d’impatto ambientale approfondita, in un contesto marino già compromesso secondo i dati diffusi da ISPRA e ARPA.

La nota dei pentastellati ricorda che nell’estate 2024 oltre il 90% del novellame di cozze è andato perso, provocando danni ingenti a un settore che, oltre ad avere un valore economico significativo, rappresenta anche un simbolo identitario del territorio.

“Mentre la cozza tarantina viene celebrata come eccellenza nazionale, chi la produce continua a essere ignorato”, si legge nella dichiarazione ufficiale.

Il M5S ha quindi avanzato tre richieste alle istituzioni:

il ritiro immediato delle autorizzazioni recentemente rilasciate;

l’attivazione di un piano di monitoraggio ambientale trasparente e aperto alla partecipazione dei cittadini;

misure urgenti di sostegno economico a favore degli operatori della mitilicoltura, comprensive di risarcimenti e garanzie per la continuità produttiva.

Infine, il gruppo locale del Movimento ha annunciato il proprio sostegno alla mobilitazione del comparto mitilicolo, delle associazioni ambientaliste e dei cittadini, rinnovando l’impegno a difendere il mare di Taranto. “Chi ha il mare nel cuore non può restare in silenzio”, conclude la nota firmata dal M5S Taranto.

