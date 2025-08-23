23 Agosto 2025

Antenna Sud

News

M5S Taranto: “Giochi del Mediterraneo, occasione sprecata e promesse tradite”

Dante Sebastio 23 Agosto 2025
centered image

“Avrebbero potuto lasciare infrastrutture, servizi e sviluppo, invece il Governo ha preferito spendere soldi pubblici senza costruire futuro”

I Giochi del Mediterraneo 2026 si confermano terreno di scontro politico a Taranto. Il Movimento 5 Stelle Taranto ha diffuso una nota contro il Governo Meloni, accusato di aver tradito le promesse fatte alla città e di aver ridotto l’evento a una “passerella politica priva di futuro”.

“I Giochi avrebbero dovuto rappresentare un’opportunità storica per Taranto: sport, sviluppo, infrastrutture e prospettive durature. Invece, a causa delle scelte sbagliate del Governo Meloni, rischiano di trasformarsi nell’ennesima occasione sprecata”, afferma il M5S ricordando come sia stato il governo Conte II, grazie al lavoro del senatore Mario Turco, a portare i Giochi a Taranto e a stanziare i finanziamenti iniziali.

Tra le accuse principali, la cancellazione delle opere infrastrutturali previste dalla Delibera CIPE, tra cui l’autostrada, la velocizzazione ferroviaria e l’apertura dell’aeroporto di Grottaglie.

Nel mirino anche la scelta di ospitare gli atleti su due navi da crociera, per una spesa di oltre 35 milioni di euro, invece di realizzare un villaggio olimpico che, secondo i pentastellati, sarebbe potuto diventare in seguito uno studentato universitario a servizio dei giovani e del polo accademico locale. “Una soluzione temporanea, costosa e con scarso ritorno per l’economia della città”.

“I Giochi avrebbero potuto lasciare infrastrutture, servizi e sviluppo, invece il Governo ha preferito la strada più facile: spendere soldi pubblici senza costruire futuro e senza attrarre investimenti privati”, prosegue la nota.

Il gruppo territoriale M5S conclude con un attacco diretto: “Taranto meritava di più: meritava scelte lungimiranti, non l’ennesima occasione persa trasformata in propaganda”.

