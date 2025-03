M5S, sindaci e Taranto: via Gentile senza Consiglio

Bari – Il rebus Cinque Stelle nel centrosinistra, il cerchio sulle Comunali di Taranto che non si chiude e il flash mob dei sindaci, dopo l’impugnativa della legge regionale approvata in sessione di bilancio: niente Consiglio in via Gentile ma sul parlamentino impattano le grandi manovre della politica pugliese.

