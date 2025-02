M5S: ‘Melucci, basta mercato delle vacche, dimettiti’

A Taranto sembra non esserci tregua per la stabilità politica. Il sindaco Rinaldo Melucci continua a rimescolare le carte all’interno della sua amministrazione, con ripetuti rimpasti di giunta e continui avvicendamenti tra dirigenti e assessori. Una situazione che, secondo il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle Taranto, rappresenta un vero e proprio “mercato delle vacche”, in cui equilibri e nomine sembrano seguire logiche di convenienza politica piuttosto che di buon governo.

“La città vive un periodo di grave disattenzione amministrativa – denunciano gli esponenti pentastellati – mentre la giunta è impegnata a garantirsi la sopravvivenza politica invece di affrontare le reali esigenze del territorio”.

Il M5S critica aspramente la gestione di Melucci, accusandolo di condannare Taranto a una pericolosa regressione sociale. “Non è giusto privare i cittadini della speranza in un futuro migliore”, si legge nella nota, che si conclude con un appello diretto al primo cittadino: “Sindaco, attendiamo le tue dimissioni”.

L’ennesimo scossone politico, dunque, in una città che attende risposte concrete ai suoi problemi, mentre il dibattito amministrativo continua a infiammarsi.

