M5S, lo strappo di Innamorato: lascia il coordinatore provinciale

Bari – Raimondo Innamorato non è più il coordinatore metropolitano del Movimento 5 Stelle. L’annuncio del sindaco di Noicattaro sarebbe arrivato in una chat riservata, nelle scorse ore, nonostante i tentativi del numero uno regionale – Leonardo Donno – di farlo desistere. Gli uomini di Giuseppe Conte restano in silenzio ma a persuadere l’ormai ex numero uno provinciale barese sarebbero state le divergenze sulle modifiche allo statuto e alle norme sulle ricandidature degli uscenti sui terzi mandati.

