M5S: “Linea Foggia-Manfredonia riaperta, ma i piani dove sono?”

“Dopo anni di attesa, domenica 15 giugno torneranno in funzione i treni lungo la tratta Foggia–Manfredonia”. Ad annunciarlo è Rosa Barone, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, che accoglie positivamente la notizia, ma solleva perplessità sulla pianificazione strategica a lungo termine.

“È un passo importante per l’economia e il turismo del territorio, ma è necessario avere chiarezza sul futuro del trasporto ferroviario locale e sul destino della stazione di Manfredonia”, ha dichiarato Barone che ha presentato un’interrogazione rall’assessora regionale ai Trasporti Debora Ciliento per verificare se la Regione abbia incaricato Rete Ferroviaria Italiana (RFI) di redigere un piano dettagliato per il trasporto passeggeri e merci, come previsto dal Piano Attuativo 2021-2030 del Piano Regionale dei Trasporti.

Il documento, strategico per lo sviluppo della mobilità regionale, assegna a RFI un ruolo fondamentale, in quanto gestore diretto della linea Foggia-Manfredonia. La Regione, con una delibera del 29 gennaio 2013, aveva stabilito un Accordo di Programma con il Ministero delle Infrastrutture e RFI per il trasferimento della tratta alla rete regionale.

“A distanza di quattro anni dalla definizione del Piano Attuativo non risultano ancora disponibili studi o piani concreti. Vogliamo sapere se RFI è stata ufficialmente incaricata e quale sia lo stato di avanzamento delle attività”, ha aggiunto la consigliera.

L’interrogazione punta a ottenere informazioni puntuali su tempistiche, risultati raggiunti ed eventuali sviluppi futuri, in un’ottica di maggiore efficienza e sostenibilità del trasporto pubblico regionale.

“Serve una risposta chiara e trasparente da parte dell’Amministrazione per non perdere un’opportunità fondamentale per il territorio e garantire ai cittadini un servizio all’altezza delle attese”, conclude Barone.

