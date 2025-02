M5S: “Fondi JTF per Taranto non sono merito del Governo Meloni”

“Dopo due anni di attesa, il Piano Esecutivo per Taranto del Just Transition Fund (JTF) è stato finalmente approvato. Il programma, istituito dall’Unione Europea per sostenere le aree più colpite dalla transizione industriale, è frutto di un’intesa raggiunta dal Governo Conte II con la Commissione Europea. Grazie a questa trattativa, l’Italia ha ottenuto 800 milioni di euro destinati principalmente alla provincia di Taranto e al Sulcis Iglesiente in Sardegna, territori identificati come prioritari per la riconversione economica e sociale”, si legge in una nota del M5S Taranto.

“Il piano per Taranto, redatto dalla Regione Puglia nel 2022, avrebbe dovuto portare a interventi concreti già da tempo, ma l’iter ha subito rallentamenti, aggravando una situazione di stallo per il territorio. Il Movimento 5 Stelle di Taranto, in una nota, accusa il governo Meloni di non aver contribuito alla riconversione, né con risorse proprie né con un’accelerazione dell’iter burocratico”, continua la nota.

“Ora, però, la priorità è evitare ulteriori ritardi: i fondi dovranno essere spesi entro il 2026 e le amministrazioni locali sono chiamate a dare seguito ai progetti senza ulteriori esitazioni. La Regione Puglia, in particolare, dovrà emanare rapidamente i bandi per concretizzare le misure previste, affinché questa opportunità di sviluppo non vada sprecata”, conclude il comunicato del M5S.

