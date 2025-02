M5S, da Tridico e Turco l’attacco al governo

BARI – “Si investe su guerra e no su Mezzogiorno e industria, non ci stiamo”, così Tridico in trasferta nel capoluogo pugliese per incontrare gli altri europarlamentari e parlare delle opportunità rinvenienti dall’Europa. Con lui all’attacco sulla linea del governo anche Turco che è preoccupato per le sorti di ex Ilva.

