Il M5S contro lo sfruttamento del lavoro artistico

Domani, martedì 11 febbraio, a partire dalle 11.00, avrà luogo presso la Sala Nassirya del Senato della Repubblica la conferenza stampa per la presentazione della proposta di legge del M5s contro lo sfruttamento del lavoro artistico.

A sostegno dell’iniziativa, che vede il supporto delle principali associazioni di categoria – quali UNITA (Unione Nazionale Interpreti Teatro Audiovisivo), Artisti7607 e I 100 Autori-, saranno presenti anche artisti italiani, tra i quali: Paolo Sassanelli, Carmen Giardina, Daniela Virgilio, Monica Guerritore e altri ospiti.

Lo scorso 28 gennaio abbiamo depositato una proposta di legge che mira a tutelare i diritti economici di artisti, interpreti e autori, spesso penalizzati da compensi inadeguati e comportamenti ostruzionistici delle piattaforme streaming, che sfruttano la loro posizione dominante.

Domani, martedì 11 febbraio, alle ore 11.00 nella Sala Nassirya del Senato della Repubblica, la presenteremo illustrando i dettagli di una potenziale forma di tutela a favore di una categoria professionale che da troppo tempo subisce una drammatica forma di sfruttamento economico.

Attualmente, artisti, interpreti e autori ricevono compensi irrisori anche per opere di successo, in un sistema che li obbliga a rivalersi solo dopo lo sfruttamento dell’opera, dipendendo dalle informazioni fornite dagli stessi utilizzatori, spesso appositamente incomplete, per impedirne il corretto e giusto riconoscimento.

La proposta prevede misure come la presunzione di abuso di dipendenza economica per chi rifiuta negoziazioni senza motivo, obblighi informativi più stringenti e ridotti a 60 giorni, e la possibilità di azioni cautelari in sede civile per il riconoscimento dei giusti compensi. Infine, introduce sanzioni anche per i responsabili amministrativi delle società con sede legale estera, per garantire maggiore responsabilità.

INTERVERRANNO

MARIO TURCO

Vicepresidente M5S e del responsabile del Comitato Economia, Lavoro e Imprese

LUCA PIRONDINI

Capogruppo M5S in commissione cultura al Senato

GAETANO AMATO

Deputato M5S in commissione cultura alla Camera

È prevista la presenza delle associazioni di categoria UNITA (Unione Nazionale Interpreti Teatro Audiovisivo), Collecting Artisti7607, I 100 Autori e gli artisti Paolo Calabresi, Carmen Giardina, Monica Guerritore, Neri Marcorè, Michele Riondino, Paolo Sassanelli, Daniela Virgilio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author