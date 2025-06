M5S contro il MEF: “No a blocchi su fondi pubblici per la cultura”

Turco e Amato: “Contributi culturali a rischio pignoramento, interrogazione al Senato”

È stata presentata oggi (giovedì 19 giugno) in Senato un’interrogazione parlamentare indirizzata ai ministri dell’economia e della cultura per chiedere chiarimenti in merito alla recente decisione del Ministero dell’Economia e delle Finanze di estendere l’applicazione dell’art. 48-bis del DPR 602/1973 anche ai contributi pubblici vincolati destinati al settore culturale e dello spettacolo.

L’iniziativa, a prima firma del senatore Mario Turco, vicepresidente del MoVimento 5 Stelle, e sostenuta alla Camera dall’onorevole Gaetano Amato, membro della Commissione Cultura, punta a evidenziare i rischi legati a questo nuovo orientamento che, se confermato, comporterebbe blocchi automatici e pignoramenti fiscali anche su fondi finalizzati ad attività pubbliche.

“Non possiamo accettare che strumenti fiscali pensati per altre realtà vengano applicati in modo indiscriminato al mondo della cultura”, hanno dichiarato Turco e Amato sottolineando come tali risorse, in quanto vincolate per finalità pubbliche, non debbano essere trattate alla stregua di pagamenti ordinari.

L’interrogazione richiama esplicitamente la deroga introdotta nel 2008 dalla Ragioneria Generale dello Stato, che aveva escluso l’applicazione del blocco ai fondi vincolati. Secondo i firmatari, l’iniziativa del MEF appare priva di un chiaro fondamento giuridico, e si porrebbe in contrasto con principi costituzionali sanciti dagli articoli 3, 9 e 97, oltre che con una giurisprudenza consolidata di Corte di Cassazione, Corte dei Conti e Consiglio di Stato, che esclude la pignorabilità dei contributi pubblici con finalità vincolate.

“Il sostegno pubblico alla cultura non può diventare occasione di prelievo forzoso”, affermano i due esponenti del Movimento che chiedono al Governo una sospensione immediata dell’applicazione della misura e l’avvio di un confronto parlamentare in vista di eventuali modifiche normative.

A preoccupare maggiormente è l’impatto che tale decisione potrebbe avere su associazioni, cooperative, compagnie teatrali, festival e imprese culturali, già in forte difficoltà economica. I parlamentari sottolineano che l’automatismo fiscale previsto rischia di compromettere la continuità operativa di migliaia di soggetti che rappresentano il cuore pulsante della produzione culturale italiana.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author