M5S, confronto sulle Regionali: “Sempre dalla parte dei cittadini”

Un’assemblea per discutere delle prossime elezioni regionali e avviare una fase di ascolto della base, dei militanti e dei simpatizzanti. Questo l’obiettivo dell’incontro organizzato dal Movimento 5 Stelle, presieduto dall’onorevole Leonardo Donno, coordinatore del M5S in Puglia.

“È stato un appuntamento importante per raccogliere spunti e riflessioni che confermano due punti fermi del nostro Movimento: promuovere la partecipazione democratica dal basso e stare sempre dalla parte dei cittadini”, ha dichiarato Mario Furore, europarlamentare e coordinatore provinciale del M5S, al termine del dibattito.

L’incontro, moderato da Micky dè Finis, ha visto gli interventi dei deputati Carla Giuliano e Marco Pellegrini, della senatrice Gisella Naturale e della consigliera regionale Rosa Barone. Significativi anche i contributi del senatore Mario Turco e dell’onorevole Alfonso Colucci, intervenuti in collegamento esterno, in vista della manifestazione contro il riarmo prevista a Roma il prossimo 5 aprile.

Sviluppo, ambiente e lavoro al centro del confronto

Il dibattito si è concentrato sui principali temi che riguardano la crescita della Capitanata: lo sviluppo economico, le problematiche ambientali, il fenomeno dello spopolamento delle aree interne, il degrado sociale e la crisi del mondo del lavoro. Un focus particolare è stato dedicato alla questione del consumo di suolo e alla mancata rigenerazione urbana.

Per il Movimento 5 Stelle la chiave del cambiamento passa attraverso azioni di sistema e programmi chiari e lungimiranti. “Il tema delle alleanze per una forza progressista e indipendente come la nostra è fondamentale – ha spiegato Leonardo Donno – ma prima di tutto dobbiamo costruire un’idea condivisa che abbia i tratti distintivi di una modernità concreta. La Puglia lo merita. Per questo il nostro impegno è forte e intransigente nell’arginare ogni spinta conservatrice”.

Tanti amministratori locali in assemblea

Numerosi gli interventi da parte di militanti e amministratori locali, tra cui Giovanni Quarato, Giovanni Buononato, Francesco Strippoli, Nicola Salvatore, Gaetano Lorusso, Giuseppe Zullo, Stefano Sant’Angelo, Lucia Lenoci, Matteo Capuano, Antonio Tasso, Gianluca Iaconeta, Walter Frattarolo, Gianluca Totaro, oltre alla vice sindaca di Foggia, Lucia Aprile, e al sindaco di San Giovanni Rotondo, Filippo Barbano.

