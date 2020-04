M5S | Candidata sindaca Bari si dimette per motivi personali

Condividi

La consigliera comunale di Bari del Movimento 5 Stelle, Elisabetta Pani, candidata sindaca alle ultime amministrative, ha annunciato che lascerà i banchi di Palazzo di Città. La conferma sui social ma senza alcuna rottura con il gruppo: "L'emergenza Covid ha determinato cambiamenti rilevanti nella mia organizzazione lavorativa e, soprattutto, familiare, cambiamenti che per alcuni mesi certamente mi impediranno di svolgere al cento per cento, come ho sempre fatto, il mio compito di portavoce e di guerriera",ha spiegato. Le subentrerà il primo dei candidati non eletti del M5S, Italo Carelli.