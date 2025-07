M5S: a Bari confronto tra consiglieri regionali e gruppo territoriale

Si è svolto martedì 8 luglio un incontro tra i consiglieri regionali del MoVimento 5 Stelle – Rosa Barone, Cristian Casili, Grazia Di Bari e Marco Galante – e una delegazione del Gruppo Territoriale M5S di Bari, per fare il punto sul lavoro svolto durante l’attuale legislatura e condividere proposte per il futuro.

“Abbiamo illustrato le attività di questi anni con risultati importanti raggiunti in diversi ambiti, dal welfare al terzo settore, all’introduzione dell’infermiere di famiglia, fino agli agrinido e agli agriasilo. Abbiamo portato avanti il contrasto al consumo di suolo e presentato numerose proposte per il comparto cultura, centrale per la crescita della nostra regione. Ringraziamo il gruppo territoriale di Bari per l’organizzazione di questo momento di confronto, che riteniamo essenziale per un’azione politica partecipata e consapevole”, hanno dichiarato i consiglieri pentastellati.

All’incontro ha preso parte anche la rappresentante del gruppo territoriale barese, Stefania Girone, che ha evidenziato il valore del dialogo e della partecipazione interna al Movimento. “L’incontro è stato frutto di una riflessione condivisa con gli attivisti del territorio, e ha trovato piena disponibilità da parte dei consiglieri regionali. È stato il primo di una serie di appuntamenti che ci auguriamo continui, perché le sfide attuali richiedono una collaborazione costante e trasparente. Alcune proposte, già presentate, riguardano settori cruciali come welfare, ambiente e sanità”.

Il confronto è stato definito costruttivo da entrambe le parti e si inserisce in un percorso di rafforzamento del legame tra rappresentanti istituzionali e attivisti locali, con l’obiettivo di elaborare insieme soluzioni condivise per le esigenze dei territori pugliesi.

