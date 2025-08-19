Lutto nella politica pugliese, è morto a 71 anni Lucio Tarquinio

E’ scomparso il politico pugliese Lucio Tarquinio, punto di riferimento per decenni della politica foggiana e figura del centrodestra. 76 anni compiuti a luglio, Tarquinio è stato consigliere regionale e senatore della Repubblica. Eletto per la prima volta in Consiglio regionale della Puglia nel 1990 nelle file della Democrazia Cristiana, passò qualche anno dopo in Forza Italia, dove aderì successivamente alla corrente che faceva capo all’attuale vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto.

Lo ricorda in una nota il presidente provinciale di Fratelli d’Italia nonché consigliere regionale Giannicola De Leonardis. “Esprimo a nome mio e di Fratelli d’Italia il sentimento di cordoglio per la scomparsa di Lucio Tarquinio. Consigliere regionale e Senatore ha speso la sua vita politica al costante servizio della Capitanata diventando un punto di riferimento imprescindibile del centrodestra e contribuendo fattivamente ad essere esempio del buon governo negli anni della Seconda Repubblica. Ci mancherà e mancherà al nostro territorio il suo saper essere punto cardine e uomo di grande esperienza. Ai suoi familiari va la nostra sincera vicinanza”

