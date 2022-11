Lutto nella politica leccese, muore Ernesto Abaterusso. Aveva 66 anni

Condividi su...

Linkedin Whatsapp email

Si è spento all’età di 66 anni Ernesto Abaterusso. Volto noto della politica locale e non solo. È stato consigliere della Provincia di Lecce dal 1985 al 1992 e sindaco di Patù dal 1988 al 1993 e ancora dal 1993 al 1997. Alle elezioni politiche del 1992 è stato eletto alla Camera dei Deputati nelle liste del Partito Democratico della Sinistra nel collegio di Lecce, Brindisi e Taranto e successivamente, nel 1996, nel Partito dei Democratici di Sinistra – Ulivo nel collegio di Tricase. Ha ricoperto il ruolo di Deputato fino al 2001. In entrambe le legislature è stato membro della XIII Commissione permanente all’agricoltura.

Nel 2015 è eletto consigliere regionale nella circoscrizione di Lecce per lista del Partito Democratico, è risultato il secondo più suffragato di Puglia. Dal marzo 2017 ha ricoperto il ruolo di Presidente del Gruppo consiliare Articolo 1 – Movimento Democratico e Progressista.

Nella sua carriera ha anche scritto un libro autobiografico “Una sola passione”, quella stessa passione tramandata da padre in figlio. Come per l’anzienda di famgilia, anche nella politica, il figlio Gabriele, infatti, è attualmente il Sindaco di Patù.