Lutto nel mondo imprenditoriale tarantino

TARANTO – E scomparso oggi Domenico Cassalia, noto imprenditore tarantino.

Ex Presidente di Confindustria Taranto per cinque anni: dal 1992 al 1997, ma anche Presidente Ance, l’associazione dei costruttori edili. Una figura importante per tutto il sistema confindustriale, si legge in una nota dell’attuale presidente degli industriali ionico Salvatore Toma, anche pugliese, in cui negli anni ha ricoperto ruoli di grande rilievo, attraverso i quali ha saputo esprimere al meglio capacità dirigenziali, imprenditoriali e umane riconosciutegli a tutti i livelli. Confindustria Taranto si stringe attorno al figlio Antonello, Presidente della Cassa Edile, ed a tutta la famiglia Cassalia.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp