Grave lutto nel mondo politico pugliese, si è spento all’età di 66 anni Marcello Rollo, brindisino, già dirigente della Asl, una lunga carriera politica. Con Forza Italia nel 2003 è stato prima Presidente della II Commissione Consiliare Permanente e poi Assessore regionale con delega al Turismo;

La sua carriera politica inizia nel 1990 come consigliere comunale a Brindisi nelle liste della Dc, dal ’93 al ’94 è stato Assessore comunale al Personale-Servizi Sociali e, successivamente, con delega all’Ambiente-Ecologia-Decentramento;

Nel 1994 aderisce al gruppo politico di Forza Italia. Dal ’95 al ’97 è nominato Commissario Vicario Provinciale, dal ’96 al ’99 è Assessore della Provincia di Brindisi con delega al Personale-Servizi Sociali-Trasporti-Politiche e Portualità, dal ’99 al 2000 è Assessore provinciale ai LL.PP.-Pianificazione Territoriale e Politiche Comunitarie;

E’ stato eletto per la sua seconda esperienza, nelle liste di Forza Italia, al Consiglio Regionale della Puglia.

Rollo è stato, fra gli altri incarichi ricoperti, presidente del Consorzio Asi di Brindisi.

Qui di seguito, una nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Sono profondamente colpito dalla scomparsa dell’amico Marcello Rollo, con cui ho condiviso gran parte del mio percorso umano e politico. Sono certo di interpretare il dolore di tutti coloro che lo hanno conosciuto, a nome mio e di tutta Forza Italia Puglia. Siamo vicini con affetto alla moglie Angela, ai figli e a tutti i suoi cari. È una brutta giornata, ma Marcello resterà per sempre nei nostri ricordi. Non lo dimenticheremo”.