Lutto nel calcio: muore Giulio Drago, ex portiere del Bari

Lutto nel calcio italiano e che riguarda da vicino anche il Bari. È purtroppo scomparso Giulio Drago, ex portiere biancorosso tra fine anni ottanta ed inizio novanta nel campionato di Serie A. Fu allenato da Gaetano Salvemini, che proprio ad Empoli lo conobbe e lo ritrovò successivamente in Puglia, alternandosi con Mannini. Avrebbe compiuto 63 anni il prossimo 25 giugno (nacque a Caltagirone nel 1962).

IL MESSAGGIO DELA SSC BARI

Tutta la SSC Bari si unisce al dolore della famiglia Drago per la scomparsa di Giulio, ex portiere classe ’62 che difese la porta biancorossa in massima serie tra l’89’ e il ’90.

Alla famiglia e ai suoi cari giungano le più sentite condoglianze e l’abbraccio del Presidente Luigi De Laurentiis, della SSC Bari e di tutto il popolo biancorosso.

