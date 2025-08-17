18 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Lutto ad Antenna Sud. Addio a Francesco Saccente, passione e talento dietro le quinte

Giovanni Sebastio 17 Agosto 2025
centered image

Un dolore profondo attraversa oggi il cuore della famiglia di Antenna Sud. È venuto a mancare all’improvviso il nostro caro collega e amico Francesco Saccente, operatore esperto, professionista di eccezionale valore, ma soprattutto una presenza luminosa dietro ogni immagine e ogni racconto che prendeva vita sullo schermo.

Francesco non era solo un tecnico: era passione, dedizione, sguardo attento e silenziosa poesia. La sua assenza lascia un vuoto che nessuna parola potrà colmare, ma resta vivo il ricordo di chi sapeva trasformare ogni inquadratura in emozione, ogni giornata di lavoro in un momento da condividere.

A Francesco va il nostro pensiero più affettuoso, con gratitudine e infinito affetto.
Ci mancherai, ogni giorno.

L’ editore Domenico Distante e l’intero gruppo di Antenna Sud si stringono alla famiglia di Francesco

About Author

Giovanni Sebastio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Bari, nuovo lungomare Santo Spirito: cittadini divisi e commercianti scontenti

17 Agosto 2025 Domenico Brandonisio

Tragedia a Polignano: tuffo fatale per un 23enne

17 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Bari, stop musica a mezzanotte? I gestori dei locali non ci stanno più

17 Agosto 2025 Domenico Brandonisio

Polignano, si tuffa in mare e sviene: grave turista 23enne

17 Agosto 2025 Antonella Fazio

Bufera politica sulla Fiera del Levante: Forza Italia accusa il sindaco Leccese: “discriminazione contro Israele”

17 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Intimidazione sindaco Pomes, martedì vertice in prefettura

17 Agosto 2025 Michele Iurlaro

potrebbe interessarti anche

Bari, Caserta: “Bene l’atteggiamento. Obiettivi? Serve lavorare”

17 Agosto 2025 Roberto Chito

Lutto ad Antenna Sud. Addio a Francesco Saccente, passione e talento dietro le quinte

17 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Al Casarano basta un gol di Chiricó per passare il turno in coppa: Altamura battuto 1-0

17 Agosto 2025 Alessandro Zanzico

Bari, nuovo lungomare Santo Spirito: cittadini divisi e commercianti scontenti

17 Agosto 2025 Domenico Brandonisio