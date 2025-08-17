Lutto ad Antenna Sud. Addio a Francesco Saccente, passione e talento dietro le quinte

Un dolore profondo attraversa oggi il cuore della famiglia di Antenna Sud. È venuto a mancare all’improvviso il nostro caro collega e amico Francesco Saccente, operatore esperto, professionista di eccezionale valore, ma soprattutto una presenza luminosa dietro ogni immagine e ogni racconto che prendeva vita sullo schermo.

Francesco non era solo un tecnico: era passione, dedizione, sguardo attento e silenziosa poesia. La sua assenza lascia un vuoto che nessuna parola potrà colmare, ma resta vivo il ricordo di chi sapeva trasformare ogni inquadratura in emozione, ogni giornata di lavoro in un momento da condividere.

A Francesco va il nostro pensiero più affettuoso, con gratitudine e infinito affetto.

Ci mancherai, ogni giorno.

L’ editore Domenico Distante e l’intero gruppo di Antenna Sud si stringono alla famiglia di Francesco

