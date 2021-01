Lupo impiccato ad albero Parco Gargano

Ancora un caso di lupo ucciso e brutalizzato, questa volta e’ avvenuto nel Parco Nazionale del Gargano, nei pressi del Lago di Varano. L’animale e’ stato trovato impiccato ad un albero. “”Purtroppo – dichiara Marco Galaverni, direttore scientifico del Wwf Italia – non e’ il primo caso di accanimento nei confronti del lupo, la cui presenza sul territorio e’ sintomo di ecosistemi in salute oltre

che essere garanzia del controllo della presenza di ungulati come i cinghiali. E’ necessario un salto culturale, perche’

questi atteggiamenti sono frutto di ignoranza e pregiudizi duri a morire.

L’episodio segue di poche ore quello avvenuto nel Cadore, dove un uomo – come mostrato sui social – ha inseguito in auto su una strada costeggiata da muri di neve alcuni lupi cercando di sfiancarli.